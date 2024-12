Eriksholm: The Stolen Dream, ecco il trailer di gameplay esteso

Gli sviluppatori di River End Games e il publisher Nordcurrent Labs hanno pubblicato il trailer di gameplay esteso di Eriksholm: The Stolen Dream. Si tratta di un video di durata doppia rispetto alla versione mostrata in anteprima la settimana scorsa durante la diretta del PC Gaming Show: Most Wanted.

Il video mette in risalto le meccaniche stealth e l’eponima città di Eriksholm, mentre permette di iniziare a scoprire come i protagonisti Hanna, Alva e Sebastian possono interagire con gli ambienti ed eludere o neutralizzare chi vuole far del male a loro o agli altri abitanti oppressi della città.

Eriksholm: The Stolen Dream verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.