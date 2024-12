Eriksholm: The Stolen Dream, pubblicato un trailer di gameplay

Lo sviluppatore River End Games e il publisher Nordcurrent Labs hanno pubblicato il primo trailer di gameplay di Eriksholm: The Stolen Dream, un videogioco di avventura stealth incentrato sulla narrazione.

Il video mette in risalto le meccaniche stealth e la trama, offrendo al contempo uno sguardo al dettagliato paesaggio urbano dell’eponima città di Eriksholm. Il trailer ci fa conoscere Hanna, un’adolescente orfana in cerca del fratello scomparso, e i suoi alleati, Alva e Sebastian, che si uniranno alla sua causa.

Eriksholm: The Stolen Dream è un’avventura single player ambientata in un mondo con un’estetica ispirata a quella dei paesi nordici degli inizi del XX secolo. I giocatori potranno esplorare le strade e i cupi sotterranei di Eriksholm usando gli strumenti, le armi e le abilità uniche di ciascuno dei tre protagonisti giocabili per superare gli ostacoli e risolvere gli enigmi.

Eriksholm: The Stolen Dream verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.