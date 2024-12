World of Warcraft: The War Within, disponibile l'Isola delle Sirene

Sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, World of Warcraft: The War Within s’infoltisce con L’Isole delle Sirene. Il giocatore esplorerà insieme alle squadre di spedizione di Goblin, Terrigeni e Arathi per saperne di più sul “cristallo risonante” che si trova nel cuore dell’Isola delle Sirene.

I personaggi guadagneranno il Ferro Benedetto dalla Fiamma, che potrà essere utilizzato per acquistare nuove ricompense quali cavalcature, trasmogrificazioni, mascotte, equipaggiamento per rimettersi in pari con i personaggi secondari e molto altro.