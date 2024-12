The Precint: in arrivo le edizioni limitate

Sviluppato da Fallen Tree Games e pubblicato da Kwalee, The Precint, in arrivo su PC, PlayStation e Xbox nel 2025, conferma le edizioni limitate del suo videogioco poliziesco. “Sei l’agente Nick Cordell Jr., un poliziotto di quartiere alle prime armi, appena uscito dall’Accademia, sei in prima linea nella difesa dei cittadini di Averno. Immergiti in un mondo fatto di emozionanti inseguimenti in auto, crimini e una sana dose di noir anni ’80 mentre proteggi la popolazione e risolvi il mistero dell’omicidio di tuo padre in servizio”, ha dichiarato il team.

Omaggio ai classici film polizieschi, The Precinct combina la simulazione poliziesca con l’azione sandbox. Pattuglia le strade e rispondi alle chiamate per combattere i criminali. “Scegli le tue tattiche e buttati in emozionanti inseguimenti e sparatorie. Senti le mutevoli lotte di potere delle bande di Averno, una città viva e piena di crimini, dalle piccole infrazioni in auto alle rapine in banca, dalle corse clandestine allo spaccio di droga”.