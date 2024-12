Songs of Conquest: disponibile il nuovo DLC

Coffee Stain Publishing e Lavapotion hanno annunciato Vanir, il primo DLC del gioco di strategia a turni Songs of Conquest. Ispirato al folklore scandinavo e alla mitologia norrena, il DLC Vanir introduce una nuova fazione nel roster. I Vanir hanno una meccanica di trasformazione unica che li distingue dalle quattro fazioni esistenti, offrendo ai giocatori la possibilità di scegliere se rimanere fedeli alle radici guerrafondaie della fazione o abbracciare la magia primordiale per trasformare le unità in bestie mitiche con nuove abilità e immagini.

“Le nuove unità includono sinistri maiali che non muoiono mai, creature schiamazzanti con violini infestati e agghiaccianti capi tribù con il potere di trasformarsi in imponenti colossi. Le doppie forme per ogni unità introducono nuovi colpi di scena al gameplay tradizionale, creando un’abbondanza di nuove opzioni strategiche da sfruttare per i giocatori“, ha dichiarato il team.