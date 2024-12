Sony diventa azionista di maggioranza di Kadokawa

Facendo seguito alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, Sony ha annunciato di aver acquisito in totale il 10% delle azioni di Kadokawa, diventando così l’azionista di maggioranza relativa del gruppo giapponese che possiede, tra gli altri, FromSoftware, Spike Chunsoft, Acquire e Gotcha Gotcha Games.

Sony ha quindi raggiunto un accordo con Kadokawa in merito a un’alleanza strategica tra le due società. “Attraverso questa nuova alleanza diventeremo il maggiore azionista di Kadokawa, che crea costantemente un’ampia varietà di IP, tra cui pubblicazioni e libri, come light novel e manga, nonché videogiochi e anime,” ha dichiarato Hiroki Totoki, presidente, direttore operativo e finanziario di Sony Group Corporation. “Combinando l’ampio ventaglio di IP di KADOKAWA e il suo ecosistema creativo con i punti di forza di Sony, che ha promosso l’espansione globale di un’ampia gamma di prodotti di intrattenimento, tra cui anime e videogiochi, intendiamo lavorare a stretto contatto per realizzare la strategia ‘Global Media Mix’ di Kadokawa, mirata a massimizzare il valore delle sue IP e la visione a lungo termine di Sony, ‘Creative Entertainment Vision’“.

L’acquisizione delle azioni è costata circa 50 miliardi di yen (ossia poco più di 305 milioni di euro al cambio attuale). Sony precisa che al momento non intende acquisire ulteriori quote azionarie di Kadokawa.