Annunciato WWE 2K25 per PC e console

2K e Visual Concepts hanno annunciato WWE 2K25, ultima iterazione della serie annuale dedicata al mondo del wrestling a stelle e strisce.

In realtà al momento non sono stati svelati i dettagli del gioco, se non che sarà “più grande, audace e stellare che mai” in quello che viene definito “un anno decisivo per lo sviluppo della serie“. Maggiori informazioni verranno rese note il prossimo 28 gennaio, quando 2K e Visual Concepts solleveranno il velo di mistero sulle funzionalità e sulle Superstar presenti in questo videogioco.

Infine, sappiamo che WWE 2K25 uscirà quest’anno su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Di seguito una piccola galleria con i primi screenshot ufficiali.