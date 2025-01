Until Dawn, il Film: un primo sguardo alla produzione

Ispirato al videogioco di successo dei PlayStation Studios, il prossimo film di Until Dawn si mostra in un primo trailer dedicato.

“Un anno dopo la misteriosa scomparsa di sua sorella Melanie, Clover e i suoi amici si dirigono nella remota valle dove è scomparsa in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, si ritrovano perseguitati da un killer mascherato e orribilmente assassinati uno dopo l’altro… solo per svegliarsi e ritrovarsi all’inizio della stessa serata. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l’incubo ancora e ancora, solo che ogni volta la minaccia letale è diversa, una più terrificante dell’altra. Con la speranza in calo, il gruppo si rende presto conto di avere un numero limitato di morti e che l’unico modo per fuggire è sopravvivere fino all’alba”, ha dichiarato il team.