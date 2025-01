Assetto Corsa EVO arriva su Steam in Accesso Anticipato

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno pubblicato Assetto Corsa EVO nel programma di Accesso Anticipato di Steam. Il nuovo videogioco di corse dello studio tricolore è ora disponibile per l’acquisto sulla piattaforma di digital delivery al prezzo di € 39,99 con un ulteriore sconto di lancio sul prezzo del 20%, disponibile fino al 30 gennaio.

La versione del gioco attualmente disponibile in Accesso Anticipato presenta 20 auto di diverse classi e 5 circuiti in 4 continenti: Laguna Seca (America), Brands Hatch e Imola (Europa), Mount Panorama (Australia) e Suzuka (Giappone). Le modalità di gioco in questa prima versione sono focalizzate sulla sezione del single player con sessioni di prove, gare veloci e la Driving Academy, insieme agli eventi speciali Hotstint e Test Drive. La Driving Academy è una novità che permette ai giocatori di imparare progressivamente le varie sezioni di ogni tracciato, guidando una vasta gamma di auto diverse in varie sfide per affinare le proprie doti di guida.

Durante lo sviluppo verranno pubblicati aggiornamenti che introdurranno gradualmente nuovi contenuti, tra cui veicoli, auto, tracciati, modalità di gioco inclusa la modalità multiplayer e la mappa Free Roam ambientata nella regione dell’Eifel in Germania che circonda il complesso del circuito del Nürburgring.

Segnaliamo, infine, che la pubblicazione della versione 1.0 di Assetto Corsa EVO è prevista per l’autunno 2025. La versione completa includerà un totale di 100 macchine e 15 circuiti ufficiali con ulteriori 5 autodromi.