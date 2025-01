Final Fantasy VII Rebirth: i preset grafici della versione PC in video

Mancano pochi giorni all’uscita di Final Fantasy VII Rebirth su PC, per questo Square Enix ha pubblicato un nuovo video dedicato ai diversi preset grafici di questa nuova versione del gioco.

In totale i preset saranno tre. Il primo prevede dettagli al minimo, risoluzione 1080p e 30 FPS: per far girare il gioco basteranno un Intel Core i3-8100 e una scheda Nvidia GeForce RTX 2060. Il secondo è invece il preset per i requisiti consigliati, che richiede un AMD Ryzen 7 3700X e una Nvidia GeForce RTX 2070 per far girare il gioco a dettagli medi, 1080p e 60 FPS. Infine, per giocare a dettagli ultra, risoluzione 4K e 60 FPS serviranno un Intel Core i7-10700 e una Nvidia GeForce RTX 4080.

Ricordiamo, infine, che non sarà obbligatorio utilizzare i preset grafici giacché ogni opzione sarà modificabile liberamente, come abbiamo spiegato in un articolo precedente. Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile su PC dal 23 gennaio.