Ender Magnolia: Bloom in the Mist, un trailer ne precede l'uscita

Il publisher Binary Haze Interactive gli sviluppatori di Live Wire e Adglobe hanno pubblicato un nuovo trailer di Ender Magnolia: Bloom in the Mist in occasione dell’imminente uscita del gioco.

Il metroidvania sequel di Ender Lilies è già disponibile da poco meno di un anno su Steam in Accesso Anticipato (qui il nostro provato), ma tra pochi giorni verrà pubblicato l’aggiornamento finale che porterà il gioco alla versione 1.0. Inoltre, lo stesso giorno Ender Magnolia debutterà su console.

L’appuntamento con l’uscita della versione completa di Ender Magnolia: Bloom in the Mist è fissato al 22 gennaio 2025. In quell’occasione il videogioco sarà disponibile su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.