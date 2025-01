Svelato Stronghold Crusader: Definitive Edition, in uscita a luglio

Firefly Studios ha annunciato Stronghold Crusader: Definitive Edition, una nuova versione rimasterizzata del celebre ibrido gestionale e RTS ambientato durante il periodo delle crociate.

Questa nuova versione presenta non soltanto un comparto grafico rimesso a nuovo, ma anche alcune novità inedite create appositamente per la Definitive Edition. Tra queste sono presenti 8 unità aggiuntive, 4 nuovi signori controllati dall’intelligenza artificiale e 6 campagne inedite (di queste, 2 storiche e 4 in versione “Sabbie del tempo”). Inoltre, il gioco supporterà il Workshop di Steam per permettere la condivisione delle mod create dalla community.

Stronghold Crusader: Definitive Edition uscirà il prossimo 15 luglio su PC, mentre è già disponibile una demo su Steam scaricabile da chiunque sia interessato.