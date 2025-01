Accolade Sports Collection in uscita su PC e console a fine gennaio

QByte Interactive e Atari hanno annunciato la data di uscita di Accolade Sports Collection, una raccolta di cinque videogiochi sportivi usciti originariamente negli anni Ottanta e Novanta.

Questa collection include Summer Challenge, Winter Challenge, HardBall!, HardBall II, e Hoops Shut Up and Jam!. Tutti i videogiochi sono stati mantenuti nel loro stato originale, opportunamente ritoccati solo per renderli compatibili con i sistemi operativi moderni e con le console in commercio. Accanto all’esperienza di gioco originale sono disponibili alcune feature aggiuntive, tra cui la possibilità di creare stati di salvataggio, impostare filtri visivi, consultare i manuali di gioco, e naturalmente il supporto ai controller.

Accolade Sports Collection verrà pubblicato il 30 gennaio su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.