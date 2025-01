Un action RPG di Warhammer sarebbe stato cancellato

Secondo un report di Victoria Kennedy pubblicato su Eurogamer, ci sarebbe stato un action RPG di Warhammer in lavorazione presso Thought Pennies, tuttavia questo progetto sarebbe stato cancellato a causa di un cambio di strategia del publisher.

“Durante gli ultimi tre anni qui a Thought Pennies abbiamo creato qualcosa di straordinario,” ha dichiarato il direttore commerciale Daniel Erickson. “Non abbiamo mai mancato una milestone, i feedback erano ottimi, la nostra partnership forte. Siamo passati da due persone e una presentazione di PowerPoint a un team di quasi sessanta professionisti. Tuttavia il nostro publisher ha cambiato direzione strategica e il nostro progetto è ora senza fondi.”

Erickson non ha precisato in cosa consisteva questo progetto, ma alcuni dipendenti fuoriusciti dalla società in seguito alla cancellazione del gioco hanno inserito nei loro curricula online delle voci legate a un videogioco di Warhammer non annunciato. Secondo quanto riportato, questo sarebbe sttato “un action RPG cooperativo PvE ambientato in un oscuro mondo fantasy” e un “RPG fantasy live service” realizzato con l’Unreal Engine 5. Dato che il termine “fantasy” viene ripetuto più volte, è improbabile che si fosse trattato di un videogioco su Warhammer 40,000, mentre è possibile che fosse ambientato nel mondo di Age of Sigmar o in quello di Warhammer Fantasy. In ogni caso, quale che fosse la sua ambientazione, questo progetto non vedrà mai la luce del sole.