DOOM: The Dark Ages, spunta una possibile data di uscita

Pare che l’uscita di DOOM: The Dark Ages non sia poi così lontana. Stando a delle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, il lancio del nuovo sparatutto targato id Software dovrebbe avvenire in primavera inoltrata.

Il rumor parte da un articolo pubblicato su una testata francese, ora oscurato, nel quale viene indicato il 15 maggio 2025 come possibile data di uscita. Tutto questo è stato poi riportato in un secondo momento sul forum di ResetEra.

Ricordiamo che DOOM: The Dark Ages sarà uno dei protagonisti del prossimo Developer Direct che Xbox terrà nella nella giornata di domani, pertanto è possibile che questa informazione sia trapelata in anticipo. L’FPS sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.