Annunciato Ninja Gaiden 2 Black, già disponibile su PC e console

Koei Tecmo ha presentato Ninja Gaiden 2 Black, un rifacimento con l’Unreal Engine 5 del celebre action con protagonista Ryu Hayabusa.

Questa nuova versione del gioco può contare su scenari, personaggi, effetti visivi e di luce rimaneggiati, assieme smembramenti e sangue rimasterizzati per offrire un’esperienza ancora più intensa rispetto al passato. Questa versione rimasterizzata contiene elementi supplementari presenti negli spin-off usciti dopo il gioco originale. I giocatori potranno controllare tre personaggi supplementari: Momiji, Ayane e Rachel. Nel gioco è compresa anche la “Modalità Eroe” che fornisce un supporto automatico nelle situazioni più complicate rendendole più accessibili a coloro che non si sentono ancora a loro agio in questo action ad alto tasso adrenalinico.

Segnaliamo, infine, che Ninja Gaiden 2 Black è già disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. È inoltre presente nel catalogo del servizio Game Pass.