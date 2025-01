Svelato Ninja Gaiden 4, in uscita in autunno

A distanza di tredici anni dallo scorso capitolo della serie, ecco che Koei Tecmo presenta Ninja Gaiden 4: una nuova avventura che punta a fondere la tradizione della saga con gli elementi moderni che si richiedono a un videogioco attuale.

Sviluppato da Team Ninja con la collaborazione di PlatinumGames, Ninja Gaiden 4 punta a spingere fino al limite i veterani senza impedire ai nuovi arrivati di divertirsi con un’avventura emozionante e piena di colpi di scena.

In seguito alla resurrezione di un antico nemico, una pioggia di miasma senza fine si abbatte sulla Tokyo di un futuro prossimo. Il destino della città è nelle mani di un giovane ninja prodigio, Yakumo, che dovrà farsi strada tra un mare di soldati ninja cibernetici e creature ultraterrene, mentre cerca un modo per compiere il destino che lo lega al leggendario Ryu Hayabusa e allo stesso tempo liberare Tokyo dall’antica maledizione che la affligge.

“Poiché è passato un po’ di tempo dall’ultimo gioco, volevamo un nuovo eroe per rendere la serie più accessibile ai nuovi giocatori,” ha dichiarato il producer Yuji Nakao in merito al cambio di protagonista. “Naturalmente, volevamo anche che i fan di lunga data si divertissero con il gioco, quindi Ryu Hayabusa gioca un ruolo significativo nella storia, fungendo da sfida importante e pietra miliare della crescita per Yakumo. Ryu apparirà durante il gioco e sarà giocabile, assicurando che la sua abilità e presenza siano profondamente percepite.”

Ninja Gaiden 4 verrà pubblicato nel corso del prossimo autunno su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.