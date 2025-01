Clair Obscur: Expedition 33 in uscita su PC e console ad aprile

Kepler Interactive e gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno annunciato la data di uscita di Clair Obscur: Expedition 33, intrigante videogioco di ruolo sci-fantasyambientato in un mondo al collasso con una direzione artistica ispirata alla Francia della Belle Epoque. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra sequenze di gameplay inedite.

Il team ne ha approfittato per presentare due nuovi personaggi che i giocatori incontreranno durante la loro avventura: l’amichevole, ma sanguinario, Monoco (doppiato da Rich Keeble) e l’esuberante Esquie (doppiato da Maxence Cazorla). Monoco il Gestral si unisce alla Spedizione come personaggio completamente giocabile, con uno stile di gioco unico che gli permette di trasformarsi nei nemici che incontra e usare le loro abilità a suo vantaggio. Esquie, invece, è un personaggio insolito con cui i giocatori faranno amicizia e che useranno per navigare le porzioni esplorabili del gioco. Nel corso dell’avventura, i giocatori sbloccheranno più abilità per Esquie che permetteranno alla Spedizione di nuotare e volare nella mappa del mondo di gioco appena rivelata.

Quest’ultima offre ai giocatori l’opportunità di esplorare diverse località e di svelare i segreti nascosti nel loro viaggio per distruggere la Pittrice. Al di fuori degli ambienti pensati per ospitare i livelli principali, come l’Antico Santuario e il Villaggio dei Gestral, il mondo di gioco ha grotte piene di attività da scoprire e luoghi realizzati appositamente per ospitare battaglie opzionali impegnative e missioni secondarie, offrendo ai giocatori diverse opportunità di mettere alla prova il loro coraggio e padroneggiare le meccaniche di costruzione del personaggio. I giocatori potranno anche allestire un accampamento nel mondo di gioco, prendendosi del tempo per rinforzare le armi e le build dei loro personaggi, per ascoltare la straordinaria colonna sonora originale grazie al giradischi e per conversare con i loro compagni di squadra così da saperne di più sulle loro storie e sulle motivazioni che li hanno spinti a imbarcarsi nel viaggio per distruggere la Pittrice.

L’uscita di Clair Obscur: Expedition 33 è prevista il 24 aprile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Sarà inoltre incluso al day one nel catalogo del servizio Game Pass.