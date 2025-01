South of Midnight: annunciata la data di uscita

Microsoft ha annunciato la data di uscita di South of Midnight, il nuovo action adventure con visuale in terza persona sviluppato da Compulsion Games, lo studio di Contrast e We Happy Few.

Giocando nei panni di Hazel, dovremo avventurarci nella mitologia della sua terra incontrando creature folkloristiche. Hazel erediterà la magia delle Tessitrici: incantatrici in grado di riparare i legami e gli spiriti spezzati. Grazie alle sue nuove abilità, Hazel affronterà e domerà creature pericolose, sbroglierà il groviglio del passato della sua famiglia e, se sarà fortunata, riuscirà a trovare un posto in cui sentirsi a casa.

Dopo che un uragano ha distrutto la fittizia città di Prospero, nel profondo Sud degli Stati Uniti d’America, Hazel si ritrova in un mondo gotico fatto di ricordi diventati realtà e dovrà imbarcarsi in un viaggio per salvare sua madre e proteggere la città. In questa favola moderna, Hazel dovrà riuscire a far pace con la storia, la sua famiglia e la sua eredità per salvaguardare la propria identità.

South of Midnight uscirà l’8 aprile su PC e Xbox Series X|S. Sarà incluso al lancio nel catalogo del servizio Game Pass.