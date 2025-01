DOOM: The Dark Ages, ecco la presentazione del gameplay

Bethesda e id Software hanno pubblicato una lunga panoramica sul gameplay di DOOM: The Dark Ages, presentando le varie novità presenti in questo nuovo capitolo della celebre saga FPS.

Vestendo i panni della super-arma di dèi e re, avremo modo di fare a pezzi i nemici con un ampio ventaglio di strumenti di morte, come la doppietta, ma anche una varietà di nuove armi spezzaossa, tra cui la versatile sega scudo. I giocatori dovranno resistere e combattere in campi di battaglia infestati dai demoni, prendere il volo sul nuovo feroce Mecha Drago, ergersi su un enorme mecha Atlan, e ridurre in poltiglia i demoni grazie al migliorato sistema di uccisioni epiche.

DOOM: The Dark Ages racconterà la storia delle origini del DOOM Slayer, per questo assisteremo alla nascita di una leggenda in quello che di fatto è un prequel ambientato in castelli in rovina, campi di battaglia epici, foreste cupe, scenari infernali e altri mondi misteriosi. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra anteprima pubblicata proprio in queste ore.

Confermata, infine, la data di uscita, come da indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. DOOM: The Dark Ages uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 15 maggio 2025.