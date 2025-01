Amplitude Studios presenta lo strategico Endless Legend 2

Amplitude Studios ha approfittato dell’evento Amplified 2025 per presentare Endless Legend 2, un nuovo videogioco strategico di stampo 4X con ambientazione sci-fantasy.

Questo nuovo videogioco ci porterà sul mondo oceanico di Saiadha, un luogo mozzafiato e pericoloso in cui stagioni in continuo mutamento e mostruose maree trasformano radicalmente il paesaggio. Quando l’acqua scende l’ambiente diventa allo stesso tempo un ostacolo e un’opportunità di scoperta. I giocatori dovranno adattarsi a questi cambiamenti, affrontare antiche minacce e scoprire i segreti sepolti nelle profondità di Saiadha. Ogni cataclisma porta con sé nuovi problemi, ma anche nuove possibilità.

I giocatori potranno guidare il proprio eroe in viaggi epici per conquistare nuovi territori, guadagnare preziosi punti esperienza e costruire relazioni profonde sia con gli alleati che con i rivali. Potremo scegliere tra una varietà di fazioni, ciascuna con la propria filosofia, i propri punti di forza e stili di gioco distinti, per un’esperienza di gioco unica. La diversità di queste fazioni si riflette nel gameplay asimmetrico, che garantisce l’unicità di ogni percorso.

Endless Legend 2 verrà pubblicato prossimamente in Accesso Anticipato su Steam. Nella prima versione del gioco saranno presenti quattro fazioni, mentre ulteriori due verranno aggiunte prima del lancio della versione finale.