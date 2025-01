Phoenix Labs licenzia la maggior parte dei dipendenti

Attraverso un breve comunicato diffuso nelle scorse ore via LinkedIn, Phoenix Labs ha fatto sapere di aver licenziato la maggior parte dei dipendenti dello studio.

“Oggi è un altro giorno difficile per Phoenix Labs. Abbiamo preso la dura decisione di separarci dalla maggior parte dello studio come parte di cambiamenti spiacevoli ma necessari della nostra attività,” si legge nella nota. “Riconosciamo e apprezziamo profondamente il contributo di ogni individuo coinvolto. Il loro talento, la loro dedizione e la loro creatività hanno lasciato un segno indelebile sulla nostra azienda e sui nostri giochi. Nelle prossime settimane condivideremo maggiori dettagli su cosa ciò significhi per Dauntless e Fae Farm. Per ora, ci concentriamo sul supportare le persone colpite durante questa transizione. Ai nostri colleghi del settore, vi incoraggiamo a contattare queste persone eccezionali: sono tra le migliori nel settore.”

Il licenziamento di gran parte dei dipendenti arriva al culmine di un periodo tumultuoso per Phoenix Labs, dopo che lo studio è stato acquisito nel 2023 dalla società di blockchain e web3 Forte Labs. Inoltre, lo studio ha di recente pubblicato un aggiornamento di Dauntless che ha scatenato l’ira dei giocatori dal momento che non solo ha cancellato i progressi degli utenti, ma ha anche introdotto un sistema di monetizzazione piuttosto aggressivo e predatorio.