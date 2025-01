Hogwarts Legacy supporterà ufficialmente le mod su PC

Avalanche Software e Warner Bros. Games hanno annunciato l’imminente pubblicazione di un nuovo aggiornamento di Hogwarts Legacy che introdurrà il supporto alle mod su PC.

Grazie a questo update gratuito verrà integrato nel gioco un browser gestito da CurseForge, uno dei più grandi repository al mondo di mod e add-on per videogiochi, che ospiterà e modererà i contenuti creati dalla community di Hogwarts Legacy. Inoltre, tramite questa feature sarà possibile installare direttamente le mod con pochi click.

Non è tutto: a breve verrà reso disponibile sull’Epic Games Store il Creator Kit ufficiale per permettere agli utenti di creare nuove missioni, dungeon, e miglioramenti del personaggio come skin e oggetti estetici. Le mod potranno poi essere inviate direttamente sulla piattaforma CurseForge ed essere pubblicate nel gioco.

L’aggiornamento di Hogwarts Legacy e il Creator Kit saranno disponibili dal 30 gennaio.