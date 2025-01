Two Point Museum torna a mostrarsi in un video di gameplay

SEGA e Two Point Studios hanno confezionato e diffuso un nuovo trailer di gameplay di Two Point Museum, il gestionale che ci mette nei panni di un curatore di un museo alquanto bizzarro.

Gestire un museo è un gioco di equilibri di proporzioni epiche. Le entrate provengono dalla vendita dei biglietti, dalle donazioni e dai prezzi assolutamente ragionevoli del negozio souvenir. Ma attenzione: gestire spedizioni, marketing, laboratori, decorazioni, formazione e tutte le altre spese fastidiose potrebbero prosciugare il conto in banca. Fortunatamente, si può sempre fare affidamento su prestiti e sponsorizzazioni, anche se comportano dei rischi.

Una componente fondamentale dei doveri di qualsiasi curatore è la supervisione del proprio staff. Sono la spina dorsale di qualsiasi museo e a volte la sua più grande spina nel fianco. Gli specialisti svolgono analisi e si occupano della manutenzione dei reperti, gli inservienti si occupano della pulizia e dei laboratori, gli assistenti gestiscono le biglietterie, i negozi souvenir e le spedizioni, mentre la sicurezza salvaguarda i reperti, le donazioni e la pace. Lo staff qualificato ha un prezzo, quindi i curatori dei musei devono continuare a far circolare gli stipendi, altrimenti rischiano l’ira dei dipendenti.

Ricordiamo che Two Point Museum sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 4 marzo 2025, mentre per chi prenota l’Edizione Esploratore Digitale sarà disponibile in accesso anticipato dal 27 febbraio.