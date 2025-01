Hideaki Nishino è il nuovo CEO di Sony Interactive Entertainment

Attraverso un comunicato stampa diffuso in queste ore è stato annunciato che Hideaki Nishino è il nuovo presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

Nishino era già uno dei due CEO nominati l’anno scorso in seguito al pensionamento di Jim Ryan. In quell’occasione venne affiancato da Hermen Hulst, che dopo questa nuova nomina rimarrà a capo dello Studio Business Group, ma dovrà fare capo a Nishino dal momento che l’ex di Guerrilla non riveste più la posizione di co-CEO.

“È un onore prendere il timone di Sony Interactive Entertainment. Tecnologia e creatività sono due dei nostri maggiori punti di forza mentre continuiamo a concentrarci sullo sviluppo di esperienze che offrano intrattenimento per tutti,” ha dichiarato Hideaki Nishino. “Continueremo a far crescere la community di PlayStation in nuovi modi, come l’espansione delle nostre IP, offrendo al contempo il meglio dell’innovazione tecnologica. Voglio ringraziare Hermen per la sua competenza e leadership mentre continua il suo ruolo nello Studio Business Group. Sono profondamente grato alla community di PlayStation e al suo continuo supporto e sono molto eccitato per ciò che ci riserva il futuro.”

Nello stesso comunicato è stato inoltre reso noto che Hiroki Totoki, attualmente presidente, direttore operativo e finanziario di Sony Group Corporation, lascerà il posto di presidente di Sony Interactive Entertainment per diventare CEO di Sony Group Corporation. Tutti questi cambi di posizione saranno operativi dal 1° aprile 2025.