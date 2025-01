Dino Crisis e Dino Crisis 2 pubblicati a sorpresa su GOG

In attesa che Capcom riprenda ufficialmente la serie, su GOG sono stati pubblicati a sorpresa sia il primo che il secondo Dino Crisis.

I due videogiochi sono stati resi compatibili con i sistemi operativi moderni come parte del GOG Preservation Program, il quale garantisce che ogni titolo presente nel programma sia costantemente aggiornato per essere sempre fruibile, anche in caso di rimozione dal commercio come accaduto per i primi due Warcraft.

I due giochi sono pienamente compatibili con Windows 10 e Windows 11; includono le localizzazioni in inglese e giapponese; supportano nuove opzioni di rendering (modalità in finestra, V-Sync, correzione della gamma, Anti-Aliasing, e altro) e la maggior parte dei controller moderni più diffusi.

Dino Crisis e Dino Crisis 2 sono disponibili per l’acquisto singolarmente al prezzo di € 9,99, oppure in un comodo bundle da € 16,99 che include entrambi i videogiochi.