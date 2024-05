La divisione PlayStation ha due nuovi CEO, sostituiscono Jim Ryan

A qualche mese dall’addio di Jim Ryan, la divisione PlayStation ha ora due nuovi CEO che prenderanno così le redini di Sony Interactive Entertainment. La società giapponese ha infatti annunciato il cambio di leadership che avrà effetto a partire dal prossimo 1° giugno.

Da quel giorno a capo della divisione troveremo Hermen Hulst, già boss dei PlayStation Studios e ora investito della carica di CEO del neonato Studio Business Group. Hulst continuerà a occuparsi della supervisione di tutti gli studi first party, ma tra le sue nuove mansioni vi è anche lo sviluppo delle IP di proprietà di Sony sia per quanto riguarda il settore dei videogiochi, sia sul versante degli altri media, come film e serie TV.

Al suo fianco troveremo anche Hideaki Nishino, precedentemente vice presidente senior con delega alle Platform Experience. Ora Nishino è CEO del Platform Business Group e si occuperà di tutto ciò che riguarda l’hardware (console, tecnologie e accessori), il PlayStation Network e le relazioni con i partner esterni, dai rapporti con i grandi publisher fino a quelli con gli sviluppatori indipendenti.

Sia Hermen Hulst che Hideaki Nishino continueranno a fare rapporto a Hiroki Totoki, fino a questo momento CEO a interim della divisione PlayStation e dal 1° giugno presidente del consiglio di amministrazione di Sony Interactive Entertainment.