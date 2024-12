TGM Awards 2024: ecco le nostre nomination! – Speciale

Anche quest’anno i TGM Awards sono tornati e per l’edizione 2024 abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono i migliori videogiochi dell’anno. Onestamente non mi piace ripetermi, ma anche quest’anno è impossibile non celebrare i videogiochi del 2024 senza pensare alle migliaia di persone che hanno perso il lavoro. Se l’anno scorso scrivevo che il 2023 è stato “il peggiore tra gli anni migliori per i videogiochi”, quest’anno non è andata meglio. Anzi.

Secondo l’aggregatore VideoGameLayoffs, i licenziamenti nel settore dei videogiochi nel 2024 ammontano a circa 14.600 unità. Oltre 4 mila persone in più rispetto a quelle che hanno perso il lavoro nel 2023. Una vera e propria ecatombe che si è abbattuta sull’industry, vuoi per la congiuntura economica tutt’altro che favorevole, ma anche a causa della miopia e dell’ottusità di certi manager incapaci di leggere il mercato e agire di conseguenza.

Ed è anche per questo che accanto ai grandi successi dell’anno, celebrati nelle nomination che potete leggere di seguito, non è possibile sorvolare sui grandi fallimenti del 2024. Sì perché. Uno fra tutti Concord : il peggior flop in assoluto della storia videoludica di Sony, chiuso e dimenticato a due settimane dal lancio. O ancora Suicide Squad: Kill the Justice League , il cui supporto non è durato nemmeno un anno. Per non parlare di XDefiant , anch’esso durato pochi mesi. Oppure tutti quei progetti cancellati, come quello di Humanoid Origin che ha portato alla chiusura dello studio fondato da Casey Hudson; o ancora le difficoltà che stanno attraversando molti studi blasonati, come DON’T NOD Bungie , giusto per citarne qualcuno tra i tanti.

È anche per questo motivo che abbiamo deciso di proseguire con la tradizione di candidare a studio dell’anno – il nostro “Amiamo questi ragazzi” – solo quegli sviluppatori che si sono comportati nel migliore dei modi nei confronti dei dipendenti, anche se va detto che in un paio di casi questi studi fanno parte di colossi che hanno tagliato molti posti di lavoro. E purtroppo, aggiungo, è notizia di queste ore che anche 11 bit studios, tra i candidati ai TGM Awards, ha dovuto licenziare una parte dei suoi dipendenti.

Ciò detto, di seguito trovate le nostre nomination. Il processo di confronto e votazione tra i membri della redazione è ancora in corso, dunque per scoprire i vincitori vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Come di consueto, scoprirete il nostro gioco dell’anno e il resto delle nostre scelte dopo Natale.

TGM AWARDS PER GENERE

Azione

Gli action nell’accezione più vasta possibile, a patto che i nervi del giocatore siano cruciali almeno quanto il cervello.

Helldivers II

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

V Rising

Call of Duty: Black Ops 6

Role Playing Game

I giochi di ruolo (e d’azione) che piacciono a noi, densi, profondi e aderenti al genere in termini di stat, attributi ma anche per via simulativa.

Like A Dragon: Infinite Wealth

Final Fantasy VII Rebirth

Dragon’s Dogma 2

Metaphor: ReFantazio

Beyond Galaxyland

Banishers: Ghosts of New Eden

Tattica e Strategia

Il rinato genere dei tattici a turni o anche i migliori esempi di strategia in tempo reale: predominio del cervello, insomma.

Unicorn Overlord

Balatro

Songs Of Conquest

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Frostpunk 2

Mechabellum

Platform e Action Plaftorm

Ecco i titoli che mettono ancora avanti a tutto una consuetudine – quella delle piattaforme – fra le più antiche del videoludo. Insieme agli enigmi, ma anche senza.

Prince of Persia: The Lost Crown

Ultros

Berserk Boy

Turbo Kid

Animal Well

Astro Bot

Horror

I giochi action, di narrazione o sopravvivenza in salsa d’orrore sono più vivi che mai, e anzi comprendono tante accezioni diverse di ansia e paura.

The Outlast Trials

CONSCRIPT

Silent Hill 2

A Quiet Place: The Road Ahead

Still Wakes The Deep

Crow Country

Avventure Dinamiche

Tra rispetto del passato più “enigmistico” e voglia di raccontare storie del presente, le migliori avventure dinamiche sulla piazza.

Indika

Lorelei and the Laser Eyes

Senua’s Saga: Hellblade II

Thank Goodness You’re Here

The Crimson Diamond

Neva

Sportivi, simulazioni e picchiaduro

Motori, mazzate e palloni, senza pregiudizi sull’essenza arcade o simulativa: l’importante è seguire bene la propria vocazione.

Tekken 8

WWE 2K24

Top Spin 2K25

MotoGP 24

Dragon Ball Sparking! Zero

EA Sports FC 25

Realtà Virtuale

Qualità e sperimentazione in un settore che sta crescendo piano ma costantemente, sia sul piano ludico che stilistico.

Batman: Arkham Shadow

Assassin’s Creed: Nexus

Alien Rogue Incursion

Arizona Sunshine 2

Metro Awakening

Vampire: The Masquerade – Justice

SPECIAL TGM AWARDS 2024

The Games Machine D.O.C., best of PC Games

Il miglior gioco per la piattaforma d’elezione di TGM, non per forza in esclusiva ma che fa onore per vari motivi alla Master Race, anche tecnici o stilistici.

Mechabellum

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Songs Of Conquest

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Frostpunk 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

RetroTGM Champion

Non poteva mancare il nuovo premio legato all’inserto speciale della rivista sul “presente del retrogaming”: nuovi giochi e pazzesche conversioni per antiche piattaforme!

Spelunky (c64)

Dataman (NES)

Tony (c64, Amiga)

Roguecraft (Amiga)

The Lost Pixel (Amiga)

Black & White (ZX Next)

Raccontami una storia

Il valore della narrazione avanti – o al pari di – qualsiasi altra caratteristica, pur passando da diversi sistemi di regole e presentazione visiva.

Final Fantasy VII Rebirth

Indika

Senua’s Saga: Hellblade II

Metaphor: ReFantazio

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Neva

Musica da Giocare

I giochi che eccellono nelle colonne sonore, o le colonne sonore che eccellono più dei giochi stessi.

Prince of Persia: The Lost Crown

Final Fantasy VII Rebirth

Lorelei and the Laser Eyes

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Frostpunk 2

Metaphor: ReFantazio

Sindrome di Stendhal

I giochi davanti ai quali si rimane abbacinati dal pazzesco livello artistico o tecnico, per grandi come piccole produzioni.

Animal Well

Lorelei and the Laser Eyes

Senua’s Saga: Hellblade II

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Amiamo questi ragazzi

Lo studio migliore dell’anno secondo la redazione di The Games Machine. Abbiamo dovuto fare parecchie rinunce a causa della situazione in cui versa il settore.

MachineGames

Simogo

11 bit studios

GSC Game World

Team Asobi

Atlus Studio Zero

Best of the Future

Il gioco non ancora uscito da cui ci aspettiamo la più impressionante prestazione per un futuro non troppo lontano, presumibilmente entro il 2025.

Sid Meier’s Civilization VII

Avowed

Monster Hunter Wilds

Death Stranding 2: On the Beach

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yotei

The Games Machine GOTY

Il premio della giuria in quel di The Games Machine.

Final Fantasy VII Rebirth

Lorelei and the Laser Eyes

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Astro Bot

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Metaphor: ReFantazio