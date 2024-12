11 bit studios cancella Project 8 e licenzia parte del personale

Attraverso una nota stampa pubblicata nelle scorse ore, 11 bit studios ha fatto sapere di aver cancellato un videogioco in sviluppo e di aver conseguentemente licenziato una parte del suo personale.

I lavori su Project 8, questo il nome in codice del progetto, iniziarono nel 2018. Sarebbe stato il primo videogioco della società polacca diretto principalmente al mercato console: “La nostra visione per Project 8, che avrebbe dovuto essere il nostro primo titolo progettato specificamente per i giocatori di console, era audace ed entusiasmante,” ha dichiarato Przemysław Marszał di 11 bit studios. “Tuttavia, è stata concepita in condizioni di mercato molto diverse, quando i giochi fortemente narrativi avevano un appeal più forte.”

Marszał precisa che le mutate condizioni del mercato sono solo in parte responsabili della cancellazione del progetto, il quale ha avuto sin da subito uno sviluppo tormentato: “Sebbene abbiamo ottenuto notevoli miglioramenti della qualità in alcune aree, diversi aspetti critici del gioco e del suo processo di sviluppo sono rimasti problematici nonostante le molteplici iterazioni. Nel tempo, i ritardi si sono accumulati e, a ogni traguardo raggiunto, il budget del progetto è cresciuto.”

Alla fine, i manager della società hanno deciso di staccare la spina al progetto per evitare ulteriori perdite. Per questo una parte dei 37 dipendenti al lavoro su Project verrà licenziata, mentre i rimanenti membri del team verranno spostati su altri progetti in lavorazione presso 11 bit studios. Non è chiara l’esatta entità dei tagli, ma Marszał ha precisato che meno della metà dell’intero team verrà mandata a casa.