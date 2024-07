MultiVersus: ecco il primo gameplay di Samurai Jack

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di MultiVersus che punta i riflettori su Samurai Jack, il nuovo personaggio che si aggiungerà al sempre più ampio cast della Stagione 2: Back in Time, prevista per il 23 luglio.Il fantasma combinaguai Bettlejuice arriverà nella stagione più avanti, prima del prossimo film della Warner Bros Pictures Beetlejuice Beetlejuice, sequel di Beetlejuice (1988), in uscita nelle sale il 6 settembre in Nord America e il 4 settembre a livello internazionale. Qua la nostra anteprima.

Dopo essere stato spedito nel futuro dal malvagio demone Aku, il guerriero conosciuto come Samurai Jack è in missione costante per tornare al passato. Con la sua ineguagliabile maestria con la spada e la sua incredibile agilità è davvero una forza della natura, e nell’ultimo trailer del gameplay di MultiVersus, vengono mostrate le abilità di combattimento di Samurai Jack come personaggio della schiera dei Picchiatori, mentre usa la lama mistica della sua katana, i movimenti agili dei piedi e i suoi riflessi pronti per mandare a gambe all’aria i suoi avversari. Il video mostra anche un’anteprima alla variante del personaggio, Jack, il guerriero virtuoso, che sarà acquistabile nel gioco dal 23 luglio.

