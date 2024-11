Arena Breakout: Infinite, al via la prima stagione

Lo sviluppatore di videogiochi internazionale MoreFun Studios è felice di annunciare che la prima stagione di Arena Breakout: Infinite (PC) è ora disponibile in accesso anticipato.

La prima stagione presenta una vasta gamma di nuovi contenuti, tra cui la nuovissima mappa dell’emittente televisiva, l’ampliamento dell’Armeria, otto armi aggiuntive, oltre 100 modifiche per le armi e un personaggio femminile personalizzabile. Inoltre, il team di MoreFun Studios ha ascoltato i feedback della community, incorporando funzionalità molto richieste della qualità (QOL), come il primo ABI del Pass battaglia, miglioramenti delle prestazioni per PC di fascia bassa e misure anti-cheat rafforzate, tra cui le compensazioni per i cheater, per mantenere un ambiente di gioco equo e competitivo per tutti.