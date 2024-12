Windblown, disponibile il primo aggiornamento

Lo sviluppatore indipendente Motion Twin ha annunciato oggi che il primo aggiornamento delle funzionalità di accesso anticipato per Windblown è ora disponibile per tutti i giocatori, inclusi nuovi equipaggiamenti e modifiche alla qualità della vita per migliorare l’esperienza di gioco per giocatore singolo e la cooperativa online.

Inoltre, oltre all’aggiornamento delle nuove funzionalità di oggi, gli sviluppatori hanno anche annunciato che più di 250.000 giocatori si sono già uniti all’accesso anticipato di Windblown. La modalità Vendetta sostituisce la precedente meccanica multiplayer Morte improvvisa per potenziare i giocatori ogni volta che i loro compagni cadono in battaglia.