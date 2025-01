FAIRY TAIL 2 introduce lo scenario delle terme

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust hanno rilasciato un nuovo DLC a pagamento per il loro action RPG, FAIRY TAIL 2, con un nuovo scenario intitolato “FAIRY TAIL Hot Springs”. Questo DLC introduce nuovi contenuti come vestiti e una nuova area termale da esplorare, ampliando l’esperienza di FAIRY TAIL.

Il DLC “FAIRY TAIL Hot Springs” è uno scenario comico in cui i giocatori seguono i membri della gilda FAIRY TAIL mentre si contendono le sorgenti calde segrete, sperimentando battaglie di squadra tra i personaggi giocabili. I giocatori che hanno acquistato il Season Pass possono anche accedere ai contenuti del DLC uscito il 23 dicembre 2024, che ha aggiunto nuovi costumi per i personaggi giocabili, tra cui speciali set di abiti ispirati alla storia originale del gioco, “The Key to the Unknown”.