Mass Effect: in lavorazione una serie TV prodotta da Amazon

Di una serie TV basata su Mass Effect si vocifera già da diverso tempo, tuttavia ora è arrivata la conferma ufficiale: l’adattamento per il piccolo schermo si farà.

Come riportato da Variety, la serie è in lavorazione presso Amazon MGM Studios e debutterà prossimamente sulla piattaforma Prime Video. La serie TV di Mass Effect sarà scritta da Daniel Casey, già autore della sceneggiatura di F9: The Fast Saga e di 10 Cloverfield Lane. Tra i produttori esecutivi troviamo Ari Arad, Karim Zreik e Michael Gamble, quest’ultimo proveniente da BioWare e director del prossimo capitolo della saga videoludica.

Al momento non è stato diffuso nessun altro dettaglio sull’adattamento.