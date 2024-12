Indiana Jones e l'antico Cerchio: ecco il trailer di lancio

Sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda Softworks, Indiana Jones e l’Antico Cerchio si mostra con un nuovo trailer di lancio, che prepara gli appassionati del celebre archeologo su Xbox Series X|S e PC (Steam) dal prossimo 9 dicembre. Il titolo, in tal senso, sarà ambientato tra I predatori dell’Arca Perduta e L’Ultima Crociata. Qua la nostra anteprima hands on.

“Svela uno dei più grandi misteri della storia in un’avventura in soggettiva per giocatore singolo. Anno 1937. Forze sinistre setacciano il mondo per scoprire il segreto di un potere ancestrale connesso all’antico Cerchio, e solo una persona può fermarle”, ha dichiarato il team.