Bloober Team: un nuovo progetto per il team di Silent Hill 2

Cronos: The New Dawn non è l’unico videogioco in sviluppo presso Bloober Team. Lo studio polacco ha confermato di aver fatto partire i lavori su un secondo progetto, attualmente nella fase di pre-produzione.

In un’intervista concessa ai taccuini di MP1st, il game director Wojciech Piejko ha dichiarato che all’interno di Bloober operano due team indipendenti che però condividono le rispettive esperienze pregresse. “Tutto ciò che posso dire oggi è che dopo il completamento dei lavori su Silent Hill 2, quel team condurrà la pre-produzione su un nuovo progetto,” ha dichiarato l’esponente dello studio polacco. Piejko ha poi confermato che il gruppo di sviluppatori responsabile dell’audio di Silent Hill 2 è passato a lavorare su Cronos: The New Dawn.

Cronos, lo ricordiamo, uscirà l’anno prossimo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre ipotizziamo che il secondo progetto richiederà molto più tempo.