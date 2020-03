L’ultimo numero di Weekly Jump ha svelato i personaggi della Germany Junior Youth appariranno in Captain Tsubasa: Rise of New Champions, incluso un personaggio inedito.

Questi i personaggi presenti:

Karl Heinz Schneider (al centro) è il capitano della gioventù tedesca, che detiene il titolo di “giovane imperatore tedesco”.

(al centro) è il capitano della gioventù tedesca, che detiene il titolo di “giovane imperatore tedesco”. Cornelius Heine (a sinistra, personaggio originale) è un centrocampista che supporta Schneider con una tecnica chiamata “Youkai”.

(a sinistra, personaggio originale) è un centrocampista che supporta Schneider con una tecnica chiamata “Youkai”. Deuter Muller (a destra) è un portiere con un muro difensivo di ferro, che usa il suo grande corpo e il suo enorme potere come arma.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà in tutto il mondo per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam nel 2020.

