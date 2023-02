Madshot: Road to Madness è disponibile su Steam

Cosa accadrebbe se Vampire Survivors avesse un figlio con un platform qualsiasi e al concepimento assistesse il Solitario di Providence, H.P. Lovecraft? Probabilmente il frutto di un simile [OMISSED] sarebbe proprio Madshot: Road to Madness.

Pubblicato oggi su Steam da HOOK e sviluppato da Overflow, Madshot: Road to Madness prende il gioco Madshot uscito in Accesso Anticipato l’hanno scorso e ne cambia le regole per adattarle a un’azione diverse volte più frenetica, asfissiante, di poncliana memoria se mi si passa il termine. Ecco il trailer:









Il gioco trae spunto dall’immaginario di Lovecraft, è evidente, basti pensare che il Madshot originale è ambientato “dentro” Cthulhu. Madshot Road to Madness è disponibile come esperienza standalone tramite Steam per € 2,99, tuttavia chi possiede già Madshot in versione accesso anticipato potrà accedere gratuitamente a Road to Madness.