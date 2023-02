Aces & Adventures: lo strano mix da oggi è su Steam

Aces & Adventures è un card game fantasy sviluppato da Triple.B.Titles e pubblicato da Yogscast Games oggi su Steam. La grande peculiarità di questo deckbuilder è che unisce il combattimento basato sul poker alla costruzione strategica del mazzo, sfruttando la nostra familiarità con le carte da gioco comuni per offrire un gameplay immediatamente ricco e allo stesso tempo intuitivo anche per i casual gamer.









Sono disponibili 5 personaggi distinti e 13 campagne oltre a molteplici avventure procedurali, il tutto su un tavolo magico in un bosco misterioso. Creando con cura il nostro mazzo, potremo sbloccare nuovi tratti e usare attacchi tattici potenziati dal poker per sconfiggere nemici e boss in un’avventura fantasy per giocatore singolo completamente narrata, oppure tuffarci nella modalità procedurale roguelite in cui l’avventura non è mai la stessa.

Caratteristiche di gioco:

Gameplay frenetico e partite da 10-20 minuti.

5 personaggi, ciascuno con le proprie abilità e 30 livelli di avanzamento.

Tratti ed equipaggiamenti da sbloccare man mano che si avanza nel viaggio.

Le partite generate proceduralmente assicurano una rigiocabilità praticamente infinita.

Costruisci i tuoi mazzi e potenzia le tue abilità alla potenza Elite e Leggendaria.

“Quando abbiamo deciso di fondere il poker con un deckbuilder, non sapevamo cosa aspettarci. Siamo rimasti stupiti dal modo in cui i due universi si sono complimentati a vicenda e speriamo che anche voi rimarrete stupiti”, ha dichiarato Enrique Dryere, co-fondatore di Triple.B.Titles.

“Trattandosi di un gioco di carte fisico che abbiamo portato in vita sullo schermo, la varietà di stili di gioco e il delicato equilibrio tra strategia e casualità soddisferanno sicuramente gli appassionati dei giochi di carte, mentre la storia e la presentazione finemente realizzate piaceranno ai fan dei giochi di ruolo ”.