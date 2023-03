LEGO e 2K stanno per annunciare un videogioco di corse

LEGO e 2K Games hanno unito le forze per offrirci un nuovo videogioco di corse che sta per essere presentato a breve. A darne l’annuncio ci ha pensato direttamente l’azienda di mattoncini con un teaser diffuso via Twitter.

Il progetto verrà presentato ufficialmente il prossimo 23 marzo, tuttavia stando ad alcune indiscrezioni sappiamo già che il titolo dovrebbe chiamarsi LEGO 2K Drive. Secondo i rumor dovrebbe trattarsi di un videogioco di corse open world sviluppato da Visual Concepts, lo studio di NBA 2K e WWE 2K, mentre dovrebbe vedere la luce già quest’anno.

Per averne conferma, però, bisognerà aspettare un paio di giorni.