Legends Bowl: annunciata la data di lancio del retro football game

Sviluppato dal team indipendente Super Pixel Games, Legends Bowl è un retro game dedicato al football americano in uscita il prossimo 9 agosto su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ispirato ai primissimi titoli dedicati alla disciplina più apprezzata negli Stato Uniti, la produzione arriva in un momento certamente dominato da altre produzioni di EA Sports, che da tempo pubblica le sue iterazioni dedicata anche al football americano.









“Legends Bowl è stato un osso duro da sviluppare. La gente pensa che la pixel art e i giochi retrò risalgano a un’epoca in cui la potenza dell’hardware era limitata, ma alla fine il gioco ha richiesto un’enorme quantità di lavoro, per un totale di oltre sette milioni di righe di codice per farlo funzionare e ottimizzarlo su console, quasi tutte fornite dal CEO della nostra azienda, Joseph Brown. E siamo lieti che le persone lo proveranno molto presto“, ha dichiarato il team di sviluppo.