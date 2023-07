WWE 2K23: disponibile Revel with Wyatt Pack

WWE 2K23, sviluppato da Visual Concepts, si aggiorna con il nuovo contenuto aggiuntivo Revel with Wyatt Pack, l’ex campione della WWE Bray Wyatt. Nel Revel with Wyatt Pack compare anche l’enigmatico Uncle Howdy insieme a quattro Superstar che fanno il loro debutto nel franchise WWE 2K: Zeus, star di “No Holds Barred” e un tempo rivale dell’ Hall of Famer Hulk Hogan; Valhalla, sacerdotessa spesso vista al fianco dei Viking Raiders, co Koe Gacy, leader dello Schism, e Blair Davenport, nota per aver brutalizzato i suoi avversari del reality show NXT con una serie di attacchi a sorpresa alle spalle.

Queste Superstar introducono nel gioco quarantaquattro nuove mosse e provocazioni, che possono essere utilizzate anche per le Superstar personalizzate nella Creation Suite. Ogni Superstar giocabile è, inoltre, dotata di una propria carta MyFACTION. Ricordiamo che WWE 2K23 è disponibile PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.