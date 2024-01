CI Games licenzia il 10% del suo personale

Ormai sembra che non passi un giorno senza una notizia di licenziamenti. Purtroppo oggi dobbiamo segnalare i tagli in CI Games, il publisher polacco responsabile della serie Sniper Ghost Warrior e del recentissimo Lords of the Fallen. Nonostante il successo riscosso da quest’ultimo, infatti, anche gli sviluppatori di Hexworks sono stati colpiti dal provvedimento.

Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, il CEO Marek Tymiński ha confermato che i licenziamenti hanno coinvolto circa il 10% del personale di CI Games: “Per preservare la forza e la stabilità della società, CI Games ha preso la difficile ma necessaria decisione di effettuare dei licenziamenti mirati.” Tymiński dichiara, infine, che sono in atto ulteriori affinamenti dei processi produttivi della società.

Nel frattempo CI Games ha registrato il marchio Death of the Fallen, lasciando trasparire l’intenzione di investire ulteriormente nella serie action RPG targata Hexworks.