Core Keeper in uscita su PC e console ad agosto

Pugstorm e Fireshine Games hanno annunciato la data di uscita di Core Keeper, il videogioco di avventura di stampo sandbox ambientato in una miniera.

Già disponibile su Steam in Accesso Anticipato, Core Keeper verrà pubblicato nella sua incarnazione 1.0 il prossimo 27 agosto non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

“Siamo davvero entusiasti della pubblicazione integrale di Core Keeper su console e PC questo agosto“, ha dichiarato Vincent Coates, Senior Brand Manager di Fireshine Games. “È stato incredibile vedere oltre 2 milioni di giocatori scoprire il fascino, il mistero e il divertimento di Core Keeper durante il periodo di Early Access su Steam e non vediamo l’ora che altri scoprano tutto ciò che ha da offrire con il lancio completo. Dalla costruzione, l’agricoltura e la pesca, all’allevamento di animali domestici, alla lotta contro enormi boss e all’esplorazione di terre misteriose, Core Keeper racchiude in un pacchetto avvincente tutto ciò che i giocatori amano e che possono giocare in un’avventura per giocatore singolo o insieme online con gli amici.“