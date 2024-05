Valve starebbe per annunciare Deadlock, un nuovo hero shooter

Sembra che Valve si stia preparando all’annuncio di un nuovo videogioco intitolato Deadlock. Secondo quando riportato da Tyler McVicker, si tratterebbe di un hero shooter con visuale in terza persona che fonde elementi presi in prestito sia dai MOBA che dai tower defense.

Stando alle informazioni che stanno circolando in queste ore, ci sarebbe già un playtest in corso a cui starebbero partecipando centinaia di utenti, tra cui personalità di spicco della scena competitiva. Deadlock pare sia in sviluppo dal 2018, mentre la presentazione ufficiale al grande pubblico dovrebbe essere imminente.

Segnaliamo, infine, che stanno già circolando dei presunti screenshot tratti dall’alpha test. In alcuni di questi si vedono due squadre formate da sei giocatori ciascuna darsi battaglia in livelli sì fantascientifici, ma con elementi contemporanei. A questo punto non ci resta che attendere eventuali informazioni aggiuntive direttamente da Valve.