Starfield: disponibile l'aggiornamento di maggio

L’ultimo aggiornamento per Starfield, sviluppato da Bethesda e pubblicato da Xbox Game Studios, è disponibile oggi e introduce nuove funzionalità e miglioramenti all’esperienza di gioco complessiva. Ci sono mappe di superficie dettagliate, nuove opzioni per la difficoltà, maggiore flessibilità per la personalizzazione della nave, nuove impostazioni di visualizzazione per Xbox Series X e tanto altro ancora. Qua la nostra recensione a cura di Paolone.

Le mappe migliorate sostituiscono i punti in superficie con segni sul terreno. Questi segni, combinati con i punti di interesse visivi sulla mappa, rendono più semplici la navigazione e l’individuazione dei posti. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi indicatori che mostrano la posizione dei commercianti nelle principali città. Ognuno di questi funge anche da destinazione per il viaggio rapido. I giocatori possono dirigersi immediatamente sul posto tramite lo scanner o dalla mappa di superficie.