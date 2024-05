Activision fonda Elsewhere, un nuovo studio di sviluppo polacco

Se da un alto Microsoft licenzia quasi duemila dipendenti e chiude realtà affermate come Arkane Austin e Tango Gameworks, dall’altra Activision, ora di proprietà del colosso di Redmond, fonda un nuovo studio di sviluppo chiamato Elsewhere Entertainment con sede a Varsavia, in Polonia.

“Costruito da zero, Elsewhere Entertainment è uno studio dedicato a creare un ambiente che ispira idee audaci e diverse,” si legge nel breve comunicato. “La missione di fondo del team incoraggia tutti a esplorare e collaborare in modo creativo per creare un franchise con un’eredità duratura che risuoni ben oltre i videogiochi.”

Elsewhere Entertainment lavorerà a un franchise basato su una nuova IP per creare un videogioco narrativo che “ridefinirà il suo genere“. Viene infine reso noto che il team è composto da un gruppo di esperti che hanno lavorato a The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division e Far Cry.