Undisputed è in uscita su PC e console a ottobre

Già disponibile da circa un anno e mezzo su Steam in Accesso Anticipato (qui la nostra anteprima), Undisputed sta per uscire in versione completa anche su console.

Il videogioco di boxe sviluppato da Steel City Interactive punta a offrire un’esperienza autentica con un roster formato da oltre 70 pugili su licenza, tra cui Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez, Roy Jones Jr. e Katie Taylor. Il gioco sarà disponibile in due edizioni, Standard e Deluxe WBC, e i giocatori che effettueranno il pre-order riceveranno in omaggio un pugile bonus, Roy Jones Jr. del ’93, l’anno in cui conquistò il titolo IBF dei pesi medi.

Undisputed sarà dunque disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dall’11 ottobre 2024.