F1 Manager 24: annunciata la data di uscita

Frontier Developments ha annunciato la data di uscita di F1 Manager 24, terza incarnazione della serie gestionale dedicata al mondo della Formula 1.

In questa nuova edizione verrà introdotta la possibilità di creare la propria squadra per dominare la griglia. Sarà possibile personalizzare ogni singolo elemento, dalle origini alla livrea dell’auto, dal logo alle tute da gara, ingaggiare il personale e i piloti più talentuosi e trattare con gli sponsor per garantirti ricchi introiti pubblicitari.

F1 Manager 24 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 23 luglio.