Hades II: la versione finale si farà aspettare

Hades II, sviluppato e pubblicato da Supergiant Games, è attualmente in corso d’opera e potrebbe farsi attendere più del previsto. A dare conferma dei lavori che potrebbero allungarsi per l’intero 2024, è lo stesso Kasavin, a capo dello studio di sviluppo. Ecco le sue parole in merito: “Nel breve periodo, pianifichiamo di pubblicare almeno un paio di patch minori per migliorare alcune parti specifiche del gioco dove pensiamo che alcuni update possano avere l’effetto migliore in base ai feedback ricevuti”.

Ricordiamo, inoltre, che Hades II è attualmente uno dei videogiochi più venduti su Steam, a quanto dettaglia Steam. In tal senso, ecco la nostra anteprima, che approfondisce a dovere i contenuti preliminari del titolo di Supergiant Games. Il team, come anche ampiamente esplicato, si aspetta che l’opera rimanga in Accesso Anticipato fino alla fine dell’anno. Qua la nostra anteprima.